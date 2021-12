Modřiny od Heleny Růžičkové i zranění od Blanarovičové. Princezna Jasněnka to během natáčení slavné pohádky pěkně schytala

Helena Růžičková a Yvetta Blanarovičová Foto: reprofoto O princezně Jasněnce a létajícím ševci

Sympatickým protagonistou vyprávění je obyčejný venkovský mladík Jíra. Diváckou pozornost ale poutá především jeho vynález: křídla, jež mu umožní vzlétnut až k princezně Jasněnce uvězněné v zámecké věži. Nebohou dívku tam její otec zavřel právě proto, aby ji uchránil před naplněním kletby čarodějnice z Černých lesů – sňatkem s usmoleným ševcem. Do rolí zamilovaného páru Troška obsadil Jana Potměšila (55) a Michaelu Kuklovou (53).

Žádný med to nebyl

V postavách čarodějnice z Černých lesů a její dcery Černavy excelují Helena Růžičková (✝67) a Yvetta Blanarovičová (58). Na kostýmech obou hereček se tvůrci opravdu vyřádili. Své si užila zejména Růžičková, jejíž složitá maska byla doplněná navíc o dlouhé drápy.

Kvůli tomu si na toaletu mohla dojít buď jen před začátkem natáčení, nebo až po jeho konci. Nic příjemného. Korpulentní Helena Růžičková to na place neměla jednoduché nejen kvůli toaletě. Když se svou filmovou dcerou seděla na stromě, praskla pod nimi větev a obě herečky spadly do vody.

Šrámy, boule, modřiny…

K několika karambolům přišla i představitelka princezny Jasněnky Michaela Kuklová. Ve scéně, kdy ji Černava shodí ze schodů, které byly plné drobných střepů, spadla tak nešťastně, že se pořezala po celém těle. V jiné scéně měla Černava kopnout do lebky. Ta ale nabrala nesprávný směr a poranila Kuklovou na hlavě. Půvabná herečka utržila řadu modřin i od Heleny Růžičkové, dokonce od ní měla rozseknutý ret. To, když se nechala tlouct střevícem, aby scéna působila co nejautentičtěji.

Princezny se nekonaly

Představitelka Černavy Yvetta Blanarovičová se o své „veselé historky z natáčení“ podělila před časem v show 7 pádů Honzy Dědka. „Když jsem točila Jasněnku, nikdo mě neznal a nikdo ani nevěděl, jak vypadám. Do barrandovských ateliérů jsem chodila první, aby mě stihli nalíčit. Technici se prý sázeli, jestli jsem ve skutečnosti taky tak ošklivá,“ vyprávěla. To ještě netušila, že jí role strašidel budou souzené. Když jí Troška pár let poté volal kvůli Princezně ze mlejna (1994), zadoufala, že tentokrát by mohla hrát princeznu nebo alespoň královnu. A ejhle – režisér jí nabídl roli čerta.

„Myslela jsem si, že si ze mě už dělá legraci. Řekl mi na to, že tady v Česku není takový trotl jako já. Tak jsem to vzala,“ zavzpomínala v pořadu.

Kdo naučil Jíru létat?

Jírova křídla byla vyrobena podle skutečného nákresu, který koncem 15. století vytvořil Leonardo da Vinci. Záběry, ve kterých létá, se natáčely ve studiu, v exteriérech pak za použití jeřábu s kaskadérem. Filmaři používali také loutku, která měřila 40 cm.

V exteriérových záběrech Troškovy pohádky uvidíte mimo jiné hrad Bouzov, zříceninu hradu Frýdštejn u Malé Skály nebo ruiny hrádku Vítkovec u Holan. ■