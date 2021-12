Takhle sexy ještě nikdy nebyla: S tímhle songem bojuje Elis Mraz o účast na Eurovizi

Elis Mraz Video: ELIS MRAZ

Poslední týdny pak zpěvačka vystupovala se svým týmem v Dubaji, kde také natočila žhavý videoklip ke své rapové novince, se kterou bojuje o účast na Eurovizi. „Song Imma Be vznikl velkým vlivem rádia Spin, hip hopového rádia, kde jsem pracovala jako moderátorka. Vždycky mě bavilo rapovat, ale pobyt na rádiu mě přesvědčil o tom, že by mě bavilo si napsat rapovou věc,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

„Song jsem si celý napsala a vyprodukovala sama. Je o tom, že se konečně cítím dobře ve svém těle, a obecně, že jsem se přijala taková, jaká jsem. Vždycky se kolem mě točilo hodně lidí, kteří mi říkali, jak bych měla vypadat, chovat se, kolik vážit. Jakou hudbu bych měla správně dělat nebo že to nezvládnu dělat sama,“ dodala Elis, která je nejen se svou tvorbou, ale i vzhledem spokojená.

V novém klipu je sexy jako nikdy před tím. „Vím, co nechci, a už taky vím, co chci, a jsem šťastná, že jsem si k tomu konečně došla. Na dodělání songu, mix a master, jsem oslovila vynikajícího slovenského producenta FILIPIANa. Celý videoklip se natáčel v Dubaji, kde jsem poslední měsíc a půl vystupovala. IMMA BE je mým druhým songem, který jsem přihlásila do české Eurovize. Minule se mi podařilo umístit na druhém místě za Bennym Cristo. Tak uvidíme, jak si letos skladba povede,“ dodala zpěvačka. ■