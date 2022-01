Ve Tváři se často měnila ve slavné kolegyně. Proměna Holišové v Kubišovou bude něčím unikátním

Hana Holišová obdivuje Martu Kubišovou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Letní scéna Musea Kampa

A jak k herecké výzvě ztvárnit na jevišti symbol sametové revoluce přistupuje druhá jmenovaná umělkyně? „Těžko se na toto téma mluví, mediální obrazy jsou vždy nějak zkreslené a já paní Martu Kubišovou neznám osobně, ale vždy jsem ji vnímala jako krásnou ženu, charismatickou, s ojedinělým hlasem, s tajemstvím v očích a zároveň jako člověka, který si zachovává svou tvář a zůstává normální a svůj za všech okolností, které v jejím životě byly tak různé a složité,“ nechala se slyšet Holišová a jedním dechem dodala: „V tuto chvíli samozřejmě netuším, jaká ´naše Marta´ bude, ale budu to vždycky brát jako poctu této ženě za to, že je, jaká je, a pro mě je čest a radost u toho v tak milé společnosti být.“

Na rozdíl od Kohoutové, která si zahrála v představení Werich, se Holišová na Letní scéně dočká premiéry. „Viděla jsem na Kampě představení Meda. To mě velmi oslovilo a musela jsem jít znovu, protože svět, který se mi v tom představení odehrával před očima, mi učaroval a mělo to pro mě velkou sílu. Byl to pro mě silný zážitek. Téma, jeho zpracování, výkony a TO místo... Byla jsem okouzlena a v dobrém smyslu slova jsem kamarádům a kolegům záviděla, že u něčeho takového můžou být,“ odpovídá herečka a zpěvačka, známá ze seriálu Ulice a televizní show Tvoje tvář má známý hlas. „Vůbec by mě nenapadlo, že se tady za pár měsíců potkáme při této příležitosti,“ dodala Holišová.

„Paní Martu obdivuji, je to silná osobnost a charismatická žena, která v mých očích zůstává sama sebou, ať už se kolem ní dělo, co se dělo. Proto to svádí k možná k patosu. K tomu, doufám, nedojde. Tohle představení bude, věřím, krásné, protože jsem obklopená skvělým týmem lidí,“ dodala Hana Holišová. ■