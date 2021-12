Herec Rajmont otevřeně: Učil jsem na DAMU, ale vyhodili mě. Sblížil jsem se se studentem

Filip Rajmont FTV Prima

„Vyučoval jsem a blíž jsem se kamarádil s jedním ze studentů, se kterým jsem pak sedm let žil. A to se nehodí. To na školu nepatří, tak jsem z té školy odešel. Oni mě teda vyhodili, ale můžu říkat, že jsem odešel, líp to zní,“ řekl Rajmont Honzovi Dědkovi v jeho talk show 7 pádů.

Zveřejnil i jméno dotyčného. „Byl to Ivan Lupták,“ řekl. „Seznámili jsme se, když jsem zkoušel hru Jak je důležité míti Filipa. On zkoušel hru, já jsem tam přišel jako odborný asistent.“

První vztah dle svých slov prožil s nynějším šéfem činohry Národního divadla Danielem Špinarem.

Filip Rajmont pochází ze známé divadelnické rodiny. Jeho pradědečkem byl operní pěvec Emil Burian, dědečkem pak básník, hudebník, publicista, herec E. F. Burian. Je synem herečky Kateřiny Burianové a režiséra Ivana Rajmonta.

„Po dědečkovi jsem zdědil podobu a sklon k tloustnutí. Po otci jsem taky zdědil tloustnutí. Nemusel jsem se stát hercem, ale stalo se,“ dodal Rajmont. ■