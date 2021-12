19 známých párů, které si letos řekly ano. S těhotenským bříškem, po 23 letech vztahu i do třetice všeho dobrého

Kdo se letos ženil a vdával? Foto: Super.cz/Tonda Tran/ CNC / Profimedia.cz, archiv N. Štíbrové, Michaela Feuereislová

I letos svatební veselí ovlivnila koronavirová pandemie. Restrikce se ale do léta postupně uvolňovaly a slavné páry, které dosud svatbu odkládaly, do toho nadšeně praštily. A některé celebrity si veselku naplánovaly zrovna na rok 2021. Covidu navzdory.

Ještě s těhotenským bříškem se vdávala influencerka Nikol Štíbrová (35), jež si vzala přítele Petra Leitgeba. Svou milovanou Lucinku, která mu porodila dceru Natálii, pojal za svou manželku zpěvák Bohuš Matuš (48).

Podruhé se do manželství rozhodla vstoupit herečka Berenika Kohoutová (30). A to s otcem svého dítěte Kryštofem Kubínem. Na manželství nezanevřela ani dcera Karla Gotta Lucie, jež se také vdávala na druhý pokus.

Do třetice všeho dobrého skočil do chomoutu hudebník, herec a moderátor Petr Hradil, známý spíš pod svým předchozím příjmením Rajchert. Za manželku pojal svou partnerku Evu, se kterou má syna Tomáška (1). To partnerka herce Václava Svobody z Ulice se svatby dočkala až po dlouhých 23 letech společného soužití. Na zimní slunovrat do toho praštil miliardář Karel Janeček a jeho láska Lilia Khousnoutdinova.

Veselilo se i mezi moderátory - ženil se Petr Říbal i Ondra Vodný z Evropy 2. Stylově se oženil rybář Jakub Vágner (40). S rybářkou Claudií Darga si řekli ano na lodi, která plula po Vltavě v centru Prahy. A kdo další si rok 2021 vybral jako svatební rok? Podívejte se do galerie. ■