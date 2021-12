Modelka se podělila o návod, jak vypadat na fotkách štíhlejší do několika sekund: Možná se budete divit

Natasha Sandhu Profimedia.cz

Podělila se o snímky svého těla v prádle, a zatímco nalevo je vidět její celulitidu a špíčky, na fotce napravo je kůže hladká a bříško ploché. Fotky pořídila hned po sobě. Že to není možné? Čtěte dál.

„Stejné tělo, ten samý den. Jediné, co jsem udělala, bylo, že jsem posunula telefon o několik centimetrů, abych zachytila sluneční světlo, a zvedla ho výš, abych zajistila úhel, který postavě víc lichotí. K tomu jsem se narovnala,“ popsala, v čem tkví kouzlo.

„Sdílet tohle srovnání pro mě bylo těžké, protože jsem nikdy neměla celulitidu. Až do nedávna. Je to něco, s čím se teprve sžívám a sama si na to musím zvyknout,“ nechala se slyšet modelka.

„Všechno je o úhlu pohledu. Stejně jako u těchto fotek. Stejné tělo, jiný úhel. Ani jedna není lživá, jde jen o to, jak se vidíte sami,“ doplnila s tím, že by všichni měli především milovat svá těla, a to ze všech úhlů.

V komentářích jí fanynky vzdávaly hold za to, že se díky ní cítí o něco lépe. „Jsi skvělá, díky tobě si zase připadám normální,“ shrnula za všechny jedna z nich. ■