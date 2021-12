Covid zasáhl i finále Talentu. Změny na poslední chvíli. Tohle vystoupení už v televizi neuvidíte

Česko Slovenko má talent - duo Deadly Games přijde o finále show. FTV Prima

Finále Talentu se totiž koná na Slovensku a Deadly Games by po příletu z Brazílie museli do karantény, což znamená, že by vystoupení nestihli. Do finále se přitom dostali díky Zlatému bzučáku od moderátorů Jasminy Alagič (32) a Davida Gránského (29).

Porota ve složení Jakub Prachař (38), Jaro Slávik (47), Diana Mórová (51) a Marta Jandová (47) tak ve finále společně s diváky uvidí jako náhradníky bratrské trio Mesoudi Brother.

Talent - Diana Mórová mezi sexy akrobaty Mesoudi Brothers, kteří se jako náhradníci dostali do finále show.

FTV Prima

Sexy akrobaté z Německa okouzlili především dámy. Do svých kousků zapojili i Dianu Mórovou, jež byla ze svalnatých chlapců naprosto u vytržení. Dámská část poroty se tak má v sobotu na co těšit. Velké finále poběží živě na webu Primy, v neděli pak televize nabídne divákům záznam. ■