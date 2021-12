Takhle dnes vypadá roztomilá Joanna z Lásky nebeské: U herectví nezůstala, ale její božský hlas ji živí dodnes

Olivia Olsen jako Joanna v Lásce nebeské Profimedia.cz

Vánoční svátky si už bez oblíbené romantické komedie Láska nebeská většina lidí ani nedovede představit. Olivia Olsen (29) v ní ztvárnila Joannu, dívenku s hlasem jako zvon, do které se zamiloval malý Sam.

Závěrečná scéna, při které všechny odzbrojila písní All I Want For Christmas od Mariah Carey, se stala legendární. A od zpěvu na rozdíl od hraní neupustila.

Věnuje se převážně dabování animovaných seriálů a počítačových her a hudbě. V roce 2019 se účastnila britského X Factoru a rok předtím vydala debutové album Nowhere Land.

Aktuálně chystá i návrat k filmu. V postprodukci je nyní western Teller's Camp, v němž by měla ztvárnit jednu z hlavních postav.

Zajímavostí je, že zatímco v Lásce nebeské se zamiloval Sam do Joanny, v reálu to bylo obráceně. Olivia přiznala, že ji kolega Thomas Brodie-Sangster jako malou úplně pobláznil. Lásku nebeskou můžete sledovat letos 24. prosince na Nově. ■