„Na skopnutí ze schodů“ i zlatíčko k sežrání. Ženichové ze Svatby na první pohled drbali své nevěsty ve vířivce

Kluci ze Svatby na první pohled ve vířivce probrali své nevěsty. TV Nova

Jarda, Michal a Petr si udělali čas i na „chlapskou drbárnu“. Zatímco jejich polovičky Mirka, Klára a Romana vařily, kluci si dopřávali relax ve vířivce. A pěkně své partnerky stihli probrat. Jarda připustil, že to má s temperamentní Romanou jako na horské dráze.

„Romča je chvilku takováhle a během vteřiny dokáže být úplně jiná, to bych ji byl schopnej klidně skopnout ze schodů, během vteřiny z nuly na sto,“ prohlásil s nadsázkou s tím, že už má na takové obrovské obraty alergii. „Ale na druhou stranu, když je milá, tak je to zlatíčko k sežrání,“ rozněžnil se nakonec.

To Mirka a Petr na svém vztahu nadále pracují. „Postupem času jsem zjistil, že Mirka je založená na vybudování pevných vztahů. V ten moment jsem si uvědomil, že když tady pro ni budu, budu se snažit a do ničeho ji netlačit, třeba si časem sama uvědomí, že by to nějakým způsobem mohlo fungovat,“ míní Petr. Ale ani on to nemá ideální.

„Máme se rádi, jenom tam není to, co by tam mělo bejt, jsme ve fázi budování. Tím, jak je Miri občas impulsivnější, a tím, že to ne úplně dobře snáším a špatně se mi na ro reaguje, tak v tom vidím úskalí,“ připustil Petr.

To učitelský pár Klára a Michal nadále prožívá idylku. „Žijeme spolu plnohodnotný partnerský život,“ potěšila experty nevěsta Klára. ■