Hádka a praní špinavého prádla před kamerami. Drsná realita u Kadriho a Andrey ve Svatbě na první pohled

Svatba na první pohled - Kadri a Andrea TV Nova

Andrea a Kadri patřili k divácky nejoblíbenějším párům Svatby na první pohled. I u nich se ale experti sekli. Podle vědeckých testů měli tvořit vysoce kompatibilní pár. Jenže právě jejich vztah se už jednou otřásl v základech kvůli odlišným představám, kde spolu budou žít. Kadri si přál, aby se Andrea přestěhovala za ním do Švýcarska, kde má práci. To ale Andrea od začátku odmítala.

Nakonec si oba dali ještě šanci, ale brzy to mezi nimi začalo značně skřípat, což vyvrcholilo hádkou a praním špinavého prádla přímo před televizními kamerami. Andrea se po skončení experimentu rozhodla vyjít Kadrimu alespoň částečně vstříc a přestěhovat se do Prahy. Jenže místo lásky přišla studená sprcha. Andrea Kadriho obvinila ze lží.

„Myslím si, že jsi do experimentu nešel proto, aby sis někoho našel,“ vyčetla Andrea otevřeně Kadrimu. A nejen to. „Původně jsi nevěděl, že tě někdo přihlásil do experimentu, tak o tom jsi věděl a byl jsi na tom s kamarády domluvený a přede mnou jsi hrál, jak jsi o tom nevěděl, a že to byl jeden z důvodů, proč jsi přemýšlel, zda do toho vůbec jít, protože víš, že pracuješ ve Švýcarsku,“ vpálila mu Andrea s tím, že Kadri se Švýcarskem pořád mlžil.

„Nejdřív jsi říkal, že tam budeš dva roky, potom, že rok, pak zase půl roku, najednou tři roky, a jako důvod jsi řekl, že tam máš hokejovou smlouvu, najednou cvak, ten hokej nehraješ, potom jsi to svaloval na práci, jenže už předtím jsi mi říkal, že vyvázat se v práci není takový problém,“ dštila síru Andrea.

„Vidím, jaký máš bordel v informacích,“ snažil se bránit před experty Kadri. Andrea si ale stála za svým. „Nic nezměníš, já bych to všechno tolerovala, kdyby ses na konci nezachoval tak, jak ses zachoval,“ uzavřela Andrea, která ještě Kadriho obvinila z toho, že ji pomlouval před kamarády. U Kadriho a Andrey tedy místo lásky nebo přátelství vzplála spíše vzájemná nevraživost. ■