Milan Peroutka se nefláká: Kromě hraní přichystal pro fanoušky hodně originální překvapení

Milan Peroutka Super.cz

„Takovou třešničkou je, že mám vlastní interiérový parfém, který jsem si sestavil z toho, co mi voní, protože já to mám rád tyhle aromalampy a difuzéry. Líbí se mi představa, že si to někdo může nastříkat doma a říct si, že to u nás voní podobně,“ říká s úsměvem zpěvák.

Vznik jeho první interiérové vůně provází i zajímavá historka. Na současné podobě parfému má svůj podíl legendární umělec Jiří Suchý (90). „Když jsem vybíral finálovou verzi mezi dvěma vůněmi, tak šel kolem parfumerie pan Suchý a mával na mě. Řekl jsem mu: Jirko, vy mi pomůžete rozhodnout, jaký vám voní víc. Slíbil jsem mu, že první difuzér má u mě. Je to pro mě takové symbolické,“ usmívá se Milan.

Dokonce si pohrává s myšlenkou, že v budoucnu vytvoří vlastní parfém na tělo. „Už deset let mám voňavku z klasického fast fashion obchodu za pár stovek a každý mi vždycky říká: To voní, co to je? A hádají drahý parfém. Jenže oni mi ho teď přestali vyrábět a mám doma poslední dva flakony,“ krčí rameny.

Se zpěvákem jsme se setkali v izraelské restauraci, kde se během tematického večera naučil připravit jeden z typických pokrmů tamní kuchyně shakshuku. Jak mu to šlo, se můžete podívat ve videu. „Poměrně hodně jsem cestoval a rád ochutnávám cizokrajné kuchyně. Nejsem ten typ, že hledám řízek nebo fast food ve všech zemích, kam cestuju,“ dodává se smíchem. ■