Ivana Jirešová je posedlá nakupováním vánočních dárků: První začíná pořizovat každý rok už v říjnu

Ivana Jirešová Michaela Feuereislová

„Vánoce patří k mým nejoblíbenějším svátkům, takže se na ně opět intenzivně těším. Dokonce stíhám letos upéct i pár druhů cukroví, už peču druhou várku semínkových hrudek, protože letos nějak záhadně mizí z kuchyně,“ sdělila s humorem oblíbená herečka s tím, že vánoční svátky tráví vždy v České republice.

„Doposud jsem trávila Vánoce vždy s rodinou v jižních Čechách, kde jsem se narodila. Dopoledne jdeme na procházku, buď do ZOO Hluboká, nebo poutní místo Lomec, pak ještě stihnout dojít pro Betlémské světlo do píseckého kostela a na svařené víno s přáteli. Jižní Čechy mám moc ráda, po Novém roce se chystám na pár dní relaxovat na Lipně, mám ráda místní skiareál, tak na to se těším,“ dozvěděli jsme se od herečky, která popsala, jak vypadá Štědrý den u Jirešových.

„Pak pomáhám mamince, chvilku se dívám na pohádky a už začínáme připravovat večeři. Po večeři, kde nesmí chybět maminčina skvělá rybí polévka, vtrhneme ke stromečku, zazpíváme Narodil se Kristus Pán a začne divoké rozbalování dárků, povídání, popíjení červeného vína a poslouchání koled,“ řekla nám Ivana s tím, že nákupy dárků rozhodně nenechává na poslední chvíli.

„Dárky začínám syslit tak v říjnu. Jsem tak trochu posedlá nakupováním vánočních dárků. Největší radost mi udělal můj první mobilní telefon a první kožený batoh. Letos si přeji, abychom byli všichni zdraví a zažili společnou pohodu,“ dodala závěrem Ivana Jirešová, která již tradičně na Štěpána odehraje představení muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway. ■