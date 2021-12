Každý týden je úplně jiný: Semifinalista StarDance dává kadeřnici zabrat, tolik proměn ještě nedělala

Jan Cina Foto: Super.cz/Česká televize

„Každý týden mám jiný účes, což mě baví. Vymýšlíme je s Blankou Haškovou, která se ve StarDance stará o vlasy. Blanka je šťastná a říká, že na mně si začesala více než na mnohých dámských účastnicích StarDance v předchozích ročnících. Tolik proměn prý nedělala,“ svěřil se Super.cz herec, který v každém kole přijde s něčím novým.

„Myslím, že oba na sobě oceňujeme odvahu, kam až se vydat. Uvidíme, kam až nás to dovede. Nejvíc mě bavil účes ze sedmého kola. Měl jsem představu, se kterou jsem za Blankou přišel a ten výsledek předčil očekávání,“ dodal herec, který se s tanečnicí Adrianou Maškovou probojoval do semifinále.

„Trénovat každý týden dva tance je velmi náročné a asi to bude ještě náročnější, pokud s Adrianou vydržíme. Od začátku je to pro mě náročné psychicky a teď už i fyzicky,“ svěřil se Jan Cina, který přichází i se svými nápady. „Ke každému tanci se snažím přijít s nějakým příběhem. Mám to tak už od srpna, kdy jsme začali trénovat. Vzniká to tak, že se snažím přemýšlet o choreografiích, protože na to jsem zvyklý z divadla. Ke všemu si musím najít svou vlastní cestu a motivaci. A to aplikuji i ve StarDance,“ dodal Jan Cina. ■