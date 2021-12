Pracuje nejvíc od doby, co se stala maminkou: Berenika Kohoutová plánuje dát skoro dvouletou dceru do jesliček

Jak zvládá kloubit Kohoutová kariéru a mateřství? Super.cz

„Moje zaměstnání je skvělé na to mít dítě. Mám projekt, kterému se věnuju měsíc nebo dva, a pak se můžu věnovat dítěti. Dost často mívám přes den volno a večer hraju. Není to každodenní práce od rána do večera,“ libovala si herečka během představení divadelního recitálu Marta, ve kterém se zhostí titulní role.

„Je potřeba to ale vykompenzovat. V poslední době jsem pracovala nejvíc od doby, co mám dítě,“ přiznala.

Berenice s péčí o dceru pomáhá její maminka, spisovatelka Irena Obermannová, a maminka jejího manžela Kryštofa Kubína. Nemá problém ani s tím využít služeb chůvy a dceru hodlá svěřit i do péče jesliček.

„Se zkoušením Marty a dalšími projekty bude muset Lola nastoupit do jesliček, kde jí bude příjemně. Budeme to kloubit všechno dohromady,“ vysvětluje Berenika. „Jesličky jsou kvůli době komunismu téma, které je trochu na tenkém ledu. Ale myslím, že moderní jesle jsou pro děti naopak přínosem. Zrovna dneska se do jedněch jdeme podívat a pokud to půjde, tak to budeme zkoušet,“ dodala Berenika Kohoutová. ■