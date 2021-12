Na divadle se promění v Martu Kubišovou. Hrát symbol sametové revoluce je pro Kohoutovou životní výzva

Berenika Kohoutová se stane Martou Kubišovou.

„Když jsem byla jednou na masáži s režisérkou inscenace Werich Adélou Laštovkovou Stodolovou, bavily jsem se o našich pracovních a tvůrčích snech a já jsem se při otázce, koho bych si chtěla zahrát, zasnila a odpověděla: ’Martu Kubišovou’. V té chvíli jsem netušila, že je to reálné. A najednou se to děje. Producentka Daniela Sodomová s režisérkou Adélou mě oslovily na tuto krásnou roli a já neváhala ani vteřinu,“ říká Kohoutová a jedním dechem dodává: „Je to pro mě jednoznačně největší pracovní výzva. Moc se na tuto práci těším, ale zároveň se také dost bojím. To ovšem k těm velkým výzvám patří.“

Hrát stále žijící, a tak významnou osobnost není pro umělce jednoduché. „Je to velký závazek. Na druhou stranu jsem ráda, že se jedná o divadlo a nejde například o film. V divadle je dovolená určitá licence. Nebudeme tedy s Hankou Holišovou vypadat a zpívat jak Marta. Doufám, že diváci pochopí, že nikdo jiný nemůže být Martou Kubišovou,“ řekla Super.cz Berenika na tiskové konferenci, kde byl projekt poprvé oficiálně představený.

Co bude na celém projektu podle herečky a zpěvačky nejnáročnější? „Asi to přiblížení se jejímu hlasu. Nikdo nezpívá jako ona,“ krčí rameny Kohoutová.

Třicetiletá umělkyně má sice zastřený hlas, přiblížit se sametovému altu Kubišové ale nebude snadné. Maminka dvouleté dcerky Loly svůj hlas nehodlá odbarvovat kouřením cigaret a pitím alkoholu, i když se to nabízí. „Ve svém věku už jsem tohle přestala dělat. Marta celý život kouří, v tom to má snazší. Budu na tom pracovat, ale je důležité, aby se člověk neodrovnal. Hlas musí být zdravý,“ říká Berenika Kohoutová.

Během zkoušek by se bývalá účastnice televizní show Tvoje tvář má známý hlas potkala se svým idolem. „Doufám, že se s Martou Kubišovou setkám. Bylo by na místě osobní setkání, než to začneme zkoušet. Na to se moc těším, protože si Marty, asi jako každý člověk v této republice, vážím a mám ji ráda jako osobnost i zpěvačku,“ říká Berenika Kohoutová. ■