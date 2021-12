Poznáte autora hitu Papoušek Kakadu? Legenda (76) hudební scény nosí vlasy delší než v dobách největší slávy

Viktor Sodoma se těší na klasické Vánoce. Michaela Feuereislová

„Původně jsme ji vůbec nechtěli a Frantovi Ringo Čechovi nadávali za to, že nás nutil Kakadu hrát. Toužili jsme po něčem světovějším. A on nám řekl: Ne, kreténi, budete to zpívat, jednou vás to bude živit. A měl pravdu,“ vyprávěl Super.cz Viktor Sodoma (76).

Dlouhé háro s vlnitými vlasy okomentoval: „Bydlím na samotě, tak to nevadí. Manželka nemá čas mě ostříhat. Tento týden se ale dám,“ řekl nám milovník Itálie. I letos navštívili oblíbenou Sardinii, kterou objevili před sedmi lety a učarovala jim ze všech částí země nejvíc. „Jsme tam jako doma, já i žena mluvíme italsky, dokonce si říkáme, že bychom se do Itálie odstěhovali, mají ohromně levné baráčky, ale je to daleko.“

Táta jedné dcery, která má čtyři děti, pochází z umělecké rodiny. Otec František Viktor Sodoma byl výtvarník a zpěvák. Jako malý kluk poslouchal Viktor doma v kuchyni s bráchou první rokenroly, které jim zpíval, a písničky Jiří Suchého, s nímž se akademický malíř kamarádil. Zpěvák má v domě spoustu tátových obrazů.

S prarodiči Sodomovými bydlí jediná vnučka, protože od dcery mají ještě tři vnuky. „Frederika žije s námi. Obývá celé patro a je spokojená,“ řekl nám mladistvě vyhlížející zpěvák, který loni s manželkou oslavil 50. výročí svatby. „Vzali jsme se 27. února 1970,“ vypálil bez váhání.

Viktor Sodoma se těší na Vánoce, klasické, s vánočkou, cukrovím a kaprem. „Manželka peče, umí všechno. Od zedničiny až po kuchyň. Teď právě zdobí dům. A já jsem tady,“ prozradil se smíchem jejich dělbu práce v domácnosti. ■