Nejstabilnější pár letošní Svatby na první pohled oslavil půlrok: Co říkají Klára a Michal na reálnou veselku?

Klára Prošková a Michal Schöpke Super.cz

Kláře a Michalovi, účastníkům reality show Svatba na první pohled, to i půl roku po natáčení pořád klape a září štěstím. Během rozhovoru pro Super.cz si oba uvědomili, že mají co oslavovat, protože se přesně před půl rokem seznámili a rovnou taky vzali.

Dokázali by si teď představit i reálnou svatbu? „Já žiju okamžikem, přijímám ty věci tak, jak přijdou. Samozřejmě se snažím ten život žít tak, jak já chci. Jestli bude reálná svatba a bude s Michalem, tak to uvidíme ještě časem,“ řekla Super.cz usměvavá zrzka Klára a její partner souhlasně přikyvuje.

„Rozdíl by byl v tom, že by si mě teď chtěl vzít, předtím totiž nechtěl,“ usmívala se Klára, která naráží na fakt, že účastníci svatební show se poprvé vidí až ve svatební den a do posledního okamžiku netuší, kdo se před oltářem objeví, a s kým stráví následující měsíc v kuse.

„Kdyby měla být svatba, tak prostě bude svatba a změní to maximálně příjmení. A možná nějaké majetkové poměry, což bývá občas nebezpečné,“ vtipkoval na závěr Michal. ■