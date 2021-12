Asi jsme neměli jet točit do Prahy, ale zůstat v Sydney. Chrise Hemswortha děsí počty nakažených v Česku

Chris Hemsworth Profimedia.cz

Před samotným natáčením do Prahy dorazila i jeho rodina. S manželkou a dětmi zůstávají pospolu v zimní Evropě a ochutnávají i místní dobroty. Poprvé také možná zažijí i bílé Vánoce, jak se nechal slyšet Chris.

Už pár dní ale probíhá natáčení, ze kterého Chris natočil pozdrav i svým fanouškům. Zachytil tak první zasněžený den v Praze. „První den natáčení Vyproštění 2, jsem tady s režisérem Samem Hardgravem. Dvě věci jsou odlišné od natáčení prvního dílu. Zaprvé je tu obrovská zima, zadruhé jsem naživu, a jak je to možné, zjistíte až ve filmu,“ pronesl z videa herec.

Co se týče natáčení, produkce původně chtěla filmovat v Austrálii, ale vzhledem k restrikcím kvůli pandemii covidu se v srpnu rozhodlo, že bude lepší točit v Praze. Toho ovšem nyní maličko litují, vzhledem k číslům, která v Evropě rostou, a omezení se také stále mění.

„Původně měl být film natočený v Sydney, ale vzhledem k neustálým uzavírkám kvůli covidu a dalším podmínkám se rozhodlo o přesunu do Prahy. Ale popravdě, případů covidu je tady čím dál více, takže přemýšlíme nad tím, že by vlastně možná bylo lepší zůstat v Austrálii. Ale ta volba není na mně,“ uvedl v pořadu Today show Hemsworth a dodal: „Tehdy jsem si říkal, že už bylo těch lockdownů dost, ale jak to teď vidím, tak u nás ty počty případů umíme tím vším docela snížit.“ ■