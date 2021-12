Jak se dnes daří krásce ze svatební show? S uplakaným Radkem přerušila veškerý kontakt: Jako člověk u mě skončil, říká

Simona Míková Super.cz

„Změnila jsem práci, přestala jsem pracovat v zaměstnaneckém poměru, začala jsem pracovat sama na sebe jako freelancer v marketingu a PR,“ raduje se Simona, která nás pozvala na slavnostní otevření izraelské restaurace, které spolupořádala.

Televize odvysílala druhou řadu populární svatební show, a přestože má Simona na natáčení i hezké vzpomínky, kdyby se měla po svých zkušenostech přihlásit znovu, váhala by. „Kdybych viděla v televizi tu první řadu a konkrétně svoji osobu, tak bych se do toho nepřihlásila. Zkušenost to byla určitě skvělá, nelituju toho, ale nevím, jestli bych do toho šla znovu,“ přiznává.

S ženichem Radkem, který během natáčení předvedl několik emočních výbuchů, už v kontaktu není. „Vyvrcholilo to tím, když si ze mě udělal srandu a parodoval mě na Instagramu, tím u mě jako člověk skončil, protože jsem mu nikdy nic špatného neudělala, vždycky jsem byla férová, a i mimo kamery jsem mu vždycky řekla všechno tak, jak jsem to upřímně cítila. Takového člověka v životě nepotřebuju,“ říká rezolutně.

K našemu velkému údivu je krásná a sympatická blondýnka pořád single. Osudovou lásku jí do života nepřinesla ani účast v sociálním experimentu. „Strašně ráda bych řekla, že ano, ale bohužel tomu tak není. Randila jsem s nějakými muži, ale do dnešního dne z toho nic vážného nevzniklo. Většinou to ztroskotalo na tom, že jsme měli jiné směřování do budoucna, já bych už chtěla rodinu a ten muž ji třeba nechtěl,“ krčí rameny Simona. ■