Kdo bude Česko reprezentovat na Eurovizi? O účast se utká Emma Smetana, Elis Mraz nebo dcera Dominika Haška

Kdo nás bude reprezentovat na Eurovizi? Michaela Feuereislová

„Loni jsem skončila na druhém místě, letos je to šance jedna ku sedmi. To letošní hlasování je jiné a fanoušci ze zahraničí mají jiné hlasovací právo než minule. „Imma Be je skladba, kterou jsem napsala v rozpoložení, kdy jsem hodně let bojovala s tím, kdo jsem, ať už hudebně, nebo vzhledově, a dospěla jsem k tomu, že být sama sebou je to nejlepší, co člověk může,“ řekla Elis Mraz na tiskové konferenci.

Mezi sedm interpretů se letos dostala i Emma Smetana a Jordan Haj. „Oba jsme vyrostli v zemích, kde má Eurovize silné jméno už dlouho,“ svěřila se zpěvačka a moderátorka, která vyrůstala ve Francii. Její životní partner, se kterým zpívá, má zase zkušenosti s Eurovizí z Izraele. „Já jsem vyrůstal v Izraeli, kde je prvním místě Bůh, pak dlouho nic a pak Eurovize. Je to tam národní svátek a vyrůstal jsem v zemi, kde to opravdu prožívají už léta,“ řekl Jordan Haj.

Mezi dalšími interprety jsou zpěvačka Annabelle, Giudi, česká umělkyně žijící v Itálii, na fanoušky rockové muziky bude spoléhat čtyřčlenná kapela Skywalker. V národním kole soutěží se skladbou také hradecké trio The Valentines i popová kapela We Are Domi, jejíž členové pocházejí z Česka a Norska. Zpěvačkou uskupení je dcera Dominika Haška, Dominika Hašková, která se zpěvu věnuje již řadu let.

Hlasování potrvá až do 15. prosince, o den později bude oznámeno, kdo získal nejvíce bodů a na jaře poletí „bojovat“ do Itálie. ■