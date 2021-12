Polibek dvou mužů se cenzurovat nebude! Do kin zamíří původní verze norské Popelky. Máme vyjádření distributora filmu

Mluvčí českého distributora filmu prozradil, k jakému závěru došla norská produkce. Super.cz

Do českých kin zamíří o Vánocích norský remake pohádky Tři oříšky pro Popelku, který nese název Tři přání pro Popelku. Více než to, že se Norové pustili do zpracování kultovní pohádky z dílny Václava Vorlíčka (✝88), rezonovala v uších českého publika zpráva, že se v kinech promítne upravená verze, protože původní norská obsahuje scénu s polibkem dvou mužů, přesněji řečeno princových pážat.

Tato informace spustila u veřejnosti smršť nenávistných reakcí. Na jedné straně stáli ti, kteří českého distributora, společnost Bontonfilm, obvinili z cenzury, a proti nim publikum, které odstranění scény s polibkem vítá.

„Čelili jsme mnoha obviněním, že jsme do filmu cenzorsky zasáhli. Zásadní je, že v tom prsty nemáme. Do filmu jsme nijak nezasahovali, necenzurovali ho a ani by to nebylo možné,“ uvedl pro Super.cz za společnost Bontonfilm mluvčí a PR manažer Lukáš Vedral.

„Ve finále půjde do českých kin verze, která běžela v norských kinech. Podle informací od producenta, se kterým jsme díky tomu byli v poslední době hodně v kontaktu, by obecně měla jít do celého světa jedna verze, která se promítala v Norsku,“ uvedl. Mimo jiné odpověděl, zda se v posledních letech setkávají filmoví tvůrci a distributoři s tímto tématem častěji. Poslechněte si to ve videu. ■