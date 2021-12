Už pár měsíců po porodu dvojčat si může dovolit polonahé šaty: Zpěvačka z rozpadlé skupiny provokuje bez prádla

Leigh-Anne Pinnock Profimedia.cz

Leigh-Anne je členkou skupiny Little Mix, která před pár dny ohlásila pauzu. „Rádi bychom vás informovali, že naše turné Confetti, které je v plánu na přelomu dubna a května příštího roku, bude na nějakou dobu posledním před naší pauzou. Zažily jsme deset let neuvěřitelného dobrodružství a nyní máme pocit, že potřebujeme načerpat síly a pracovat i na jiných projektech. Rozhodně se nerozpadáme, v plánu je toho hodně a budeme se na to s vámi v budoucnu těšit,“ napsaly tři členky dříve čtyřčlenné skupiny na sociální síť.

Ohlášení pauzy připadá téměř na rok od chvíle, kdy se od nich odpojila čtvrtá zpěvačka Jesy Nelson, která už rozjela sólovou kariéru.

Leigh-Anne se v říjnu stala maminkou a své fanoušky tehdy šokovala snímkem dvou párů nožiček. Celé těhotenství totiž svým sledujícím neřekla, že čeká dvojčata. Jen necelé čtyři měsíce po porodu by málokdo věřil, že vůbec kdy rodila.

Zpěvačka má ráda odhalené modely a na pódium vešla v černých šatech s takovými průstřihy, že pod ně nemohla obléknout ani žádné spodní prádlo.

Stejně odvážné byly i šaty, ve kterých se prošla po červeném koberci. Žlutý model zakrýval jen to nejnutnější, jak se můžete přesvědčit v galerii níže. ■