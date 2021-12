Jaromír Jágr se těší na miminko. Slavný hokejista dostane důležitou úlohu

Pavlína Jágrová čeká miminko. Foto: Super.cz/Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend, Petra Ptáčková a Instagram P. Jágrové

Když jsme Pavlíně blahopřáli k radostné novině, zajímali jsme se o to, jestli se narodí kluk, nebo holka. „Tušíme pohlaví miminka, ale zatím to nechci prozrazovat,“ řekla Super.cz influencerka, která počítá zatím s oběma variantami. „Jména už máme vybraná, ale rozhodnu se těsně před porodem.“

Příbuzní včetně slavného strýčka Jaromíra Jágra (49) se radostnou novinu dozvěděli už v létě. „Rodině jsem to řekla hned potom, co jsem si udělala těhotenský test. Věděli to už od srpna,“ říká Pavlína, která by ráda svěřila svému strejdovi důležitou úlohu. „Pokud se narodí kluk, byla bych moc ráda, aby šel za kmotra,“ říká Pavlína Jágrová. ■