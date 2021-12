Máte teď dostatek peněz? zeptal se novinář George Clooneyho. Hercova odpověď vám vyrazí dech

George Clooney s manželkou Amal Profimedia.cz

V nedávném rozhovoru pro britský The Guardian Clooney uvedl, podle čeho pracovní nabídky přijímá. Jedním z kritérií je, aby byla práce v souladu s jeho názory a životním stylem, samozřejmě ho musí zaujmout. Peníze nehrají roli, což Clooney uvedl i na konkrétním příkladu.

Když se ho novinář zeptal, zda má v nynější životní fázi dostatek peněz, odpověděl: „No ano. Nabídli mi 35 milionů dolarů za den práce na reklamě pro aerolinie, ale probral jsem to s Amal a rozhodli jsme se, že to za to nestojí.“

Odpověď pak upřesnil, zakázka byla propojena se zemí, pro kterou nyní pracovat nechce. „Bylo to propojeno se státem, který je sice spojencem, ale aktuálně je to poněkud diskutabilní.“

V poslední době přijímá také méně filmových zakázek. To vysvětlil tím, že zase tolik skvělých nabídek nepřichází, a protože má vyděláno, nemusí brát role, které se mu nezamlouvají.

„Když jsem v létě slavil šedesátiny, s manželkou jsme se o tom bavili. Řekl jsem jí, že v tom pořád umím chodit a oba svou práci milujeme. Ale musíme si být jistí, že nevezmeme nějakou hloupost. Prostě žít vlastní život,“ dodal Clooney. ■