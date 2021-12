Není divu, že ji k sobě raději připoutal řetězem: Megan Fox oslnila dekoltem bez podprsenky

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

Herečka Megan Fox (35) a rapper Machine Gun Kelly jsou téměř nerozluční od té doby, co loni v létě zveřejnili vztah. A aby to dali dostatečně najevo, připoutali se k sobě řetězem, jak se můžete přesvědčit v galerii níže.

Vyšli si takhle na uvedení rapperova nového laku na nehty a spojoval je řetízek, který si připevnili k malíčkům. Naštěstí pro ně se dal snadno rozepnout a nemuseli k sobě být přikovaní nonstop. Problém by mohl nastat, kdyby jeden z nich například potřeboval na toaletu.

Kromě řetězu zaujala herečka hlavně výstřihem. Pod sako si zjevně nevzala podprsenku, a kromě toho její dekolt zdůrazňoval vkusný šperk.

Sexy dvojice v říjnu nafotila společně pár provokativních fotek. Zapózovali tehdy pro GQ magazín a na snímcích se herečka objevila i úplně nahá, pouze s pouzdrem na pistoli.

Svůj vztah popisují jako extázi a agónii v jednom. „Je to velmi intenzivní vztah. Naše duše si vybraly, že musíme přijmout i své stinné stránky. Věci, které jsme o sobě nechtěli znát a chtěli je skrýt. Měl by to být ráj, ale taky spolu procházíme peklem,“ řekla o něm Fox. ■