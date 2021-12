Poslední filmová role Karla Gotta (✝80). V téhle pohádce mluvil slovensky a původně v ní vůbec neměl hrát

Karel Gott v pohádce Když draka bolí hlava Foto: Lenka Hatašová

Radši kováře než krále

Popravdě, zpěvák ve filmu hrát původně neměl. Režisér Dušan Rapoš (68) ho nejdřív požádal, zda by do něj spolu s dcerou Charlotte Ellou (15) nenazpíval píseň. Slavík souhlasil, ale když pak dostal do ruky knihu, podle které se měla pohádka točit, nebyl proti tomu, že si v ní i zahraje. Několikanásobnému držiteli Zlatého slavíka byla nabídnuta role českého krále, ale jemu se víc líbila postava slovenského kováře. Diváky by proto nemělo překvapit, že Karel Gott na ně bude mluvit slovensky.

Karel Gott - Když draka bolí hlava - oficiální trailer

„Karel je absolutní profesionál, který skvěle ovládá i slovenštinu, ne nadarmo vyhrál první ročník Bratislavské lyry se slovenskou písní Mám rozprávkový dom,“ uvedl ke zpěvákově obsazení režisér Dušan Rapoš. A Gottova filmová manželka, slovenská herečka Kamila Magálová (71), mluví pro změnu česky.

Dráček ovládá dva jazyky

Česko-slovenská verze pohádky byla režisérovým záměrem. Chtěl, aby děti slyšely (a případně se i trochu naučily) jazyk svých nejbližších sousedů. Takže jedna hlava dráčka Čmoudíka mluví česky (Libor Bouček) a druhá slovensky (Igor Timko). „Právě díky Čmoudíkovi přechází ve filmu čeština plynule do slovenštiny a naopak. Diváci si tak mohou uvědomit historickou sounáležitost obou jazyků a zjistit, jak blízko, a přitom daleko mají k sobě dva národy někdejšího Československa,“ řekl autor knižní předlohy Petr Šiška.

I pro roli se musí trpět

Své si užil při natáčení představitel skřeta Blivajze Miroslav Noga (62), kterého čeští diváci znají především jako tatínka ze seriálu Ranč U zelené sedmy (1998–2005). Hercovo namaskování do podoby zlého Blivajze trvalo tři hodiny! On sám se ale nechal slyšet, že to rád přetrpěl, protože jeho maska je zkrátka úžasná.

Ze zákulisí natáčení

V pohádce je k vidění 120 originálních kostýmů. Svou práci tu předvedl i módní návrhář Osmany Laffita, který si nejen zahrál králova komorníka, ale tuto filmovou postavu dokonce i oblékl.

Nepřehlédnutelnou složkou filmu jsou písničky, jejichž autory jsou Lešek Wronka, Michal David, Vašo Patejdl, Igor Timko aj. Ústřední píseň Když draka bolí hlava nazpíval Karel Gott s dcerou Charlotte Ellou.

První klapka padla 2. března 2018 a samotné natáčení trvalo 25 dní. Štáb při něm zavítal do mnoha lokalit v Česku i na Slovensku. Dračí jeskyně je Šipka ve Štramberku, dále se filmovalo například v prostorách žilinského hradu Budatín, Třinci, Dolní Lomné a na zámku ve Fryštátu či v okolí Hrčavy v Beskydech. Některé z trikových záběrů vznikly v bratislavských studiích. Pohádka šla do kin 25. října 2018.

Film doprovází i další zajímavost. Je to poprvé, kdy se prodal po tak krátké době od své kinopremiéry. Hned v dubnu 2019 jej totiž zakoupila německá televizní stanice MDR. ■