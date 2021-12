Neuvěříte, co našla influencerka v adventním kalendáři slavné značky za 18,5 tisíce korun!

Ilustrační foto Profimedia.cz

Světové značce Chanel se dostává nechtěné negativní pozornosti na sociálních sítích. Influencerka Elise Harmon si totiž koupila jejich adventní kalendář a ukázala, co přesně se v něm nachází. Byla naprosto v šoku.

Adventní kalendář Chanel stojí na 815 dolarů, což v přepočtu vychází na 18,5 tisíce korun. Za tu cenu by člověk čekal samé zajímavé malé dárečky, ale to, co v něm Elise našla, ji opravdu až rozesmálo.

O obsah se podělila se svými sledujícími na TikToku a její video se ihned začalo šířit. Jako jedno z prvních v krabičce s číslem pět (tím kalendář začíná, podle influencerky je to nejspíš odkaz na jejich ikonický parfém Chanel No.5) našla nálepky. „To musí být vtip, nálepky? Opravdu nálepky?“ smála se u vybalování Harmon. Pokračovala tedy dále a našla sádrové těžítko ve tvaru parfému, náramek s logem značky z plastu, další nálepky, a dokonce i protiprachový pytlíček na drobnosti.

V kalendáři se samozřejmě nacházelo i pár hodnotnějších kousků jako rtěnka nebo krém na ruce i parfém, ale mezi dalšími dárky byly vzorečky kosmetiky, malá obrázková knížka či přívěsky na klíče a magnet na lednici.

„Chanel mě právě zablokoval,“ uvedla poté v jednom z videí po rozbalování Elise. Značce se nejspíš vesměs výsměšná recenze, kterou v prvním videu vidělo přes 14 milionů lidí, nelíbila a ke kauze se už dál nevyjádřila, i když vzbudila zájem i ve světových médiích.

Pod videi se objevovaly jak údivné komentáře typu: „Chanel jednoduše potřeboval vyklidit sklady,“ tak se našly i takové, které se zastávaly značky, že na webu bylo na snímku vidět, co se v kalendáři nachází. Obrázek si udělejte sami, většina komentujících se shoduje na tom, že je to od značky výsměch. ■