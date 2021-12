Zůstali spolu učitelé Klára a Michal? Nejzamilovanější pár letošní Svatby na první pohled promluvil

Klára Prošková a Michal Schöpke Super.cz

„Já myslím, že pozorný divák asi poznal, že se nám daří dobře a že jsme spolu zůstali,“ usmívá se Michal v rozhovoru pro Super.cz.

O tom, že jim to stále klape, jsme se přesvědčili na slavnostním otevření izraelské restaurace na Praze 9, kam dorazili ruku v ruce. Na stěhování do společného hnízdečka ještě nedošlo, ale i to je v řešení. „Zatím jsme to nějak nerozsekli, ale nejspíš si dáme termín, kdy bychom to měli vyřešit, protože to takhle dělat nejde. Bydlíme od sebe 100 kilometrů a dojíždíme,“ říká sympatický učitel.

Jeho krásná nevěsta Klára shledává na odloučení i určitá pozitiva. „Hledáme cestu, jak nejlíp spolu vycházet a zatím je tohle docela dobrá cesta. Kdybychom se k sobě nastěhovali hned, tak si nemyslím, že by nám to vydrželo. Žít s někým, koho neznáš, 24 hodin denně 7 dní v týdnu je náročný,“ vysvětluje.

Účast ve svatební show jim bezesporu zasáhla do života nejen tím, že našli lásku a partnera. Několik týdnů byli pod drobnohledem kamer, museli veřejně probírat intimní témata a dnes je na ulici zastavují úplně cizí lidé. „Ne všechno to, co divák viděl v televizi, se odehrálo ve správném pořadí tak, jak to viděl v televizi. Já jsem celou dobu byla svá, takže bych nic neměnila. Určitě bych jednala tak, jak jsem jednala, a mám úplně čisté svědomí,“ dodává Klára. ■