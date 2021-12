Zpěvačka Elis Mraz šla s kůží na trh: Po zhubnutí 20 kilogramů předvedla své křivky jen v prádle

Elis Mraz Foto: archiv E. Mraz

Ten už zpěvačka pustila do světa a krátce na to se pochlubila svou figurou jen v prádle. „Děkuji všem za krásné reakce na můj nový song, moc to pro mě znamená. Je to takový můj osobní manifest. Vždycky se kolem mě točilo hodně lidí, kteří mi říkali, jak bych měla vypadat, vážit, chovat se,“ svěřila se Elis, která za posledních pár měsíců prošla velkou proměnou.

Podařilo se jí zhubnout 20 kilo! „Začala jsem makat bez ohledu na to, co mě čeká. Chtěla jsem se cítit dobře,“ svěřila Super.cz zpěvačka, která kila shodila díky stravě a pohybu. „Šlo to rychle, ale žádný jojo efekt zatím nenastal. Váhu se mi daří držet, a ještě bych pár kilo dolů dostat chtěla,“ dodala Elis, která je nyní se svou figurou spokojená. ■