Naprosto dojatý Tomáš Verner: Budete koukat, jakou krasobruslař vysekl poklonu své tanečnici

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová

„Měli jsme přesně týden na to, abychom se naučili scéniku, se kterou Kristýnka nechtěla mít moc nic společného a dneska to bylo o ní, jak se odevzdala té hudbě, jak tomu důvěřovala, jak důvěřovala Vaškovi Kunešovi a company,“ řekl Verner.

Po přenosu se stále nemohl vzpamatovat z toho, jaké ovace vyvolali u poroty i publika. A z jeho pohledu patří tentokrát veškerá chvála jeho taneční partnerce.

„Dojímá mě to, protože tak statečného člověka potká člověk málokdy. Musela vystoupit ze své komfortní zóny. Scénika je podobná tomu, co dělám, ale pro Kristýnku to bylo něco úplně nového. Jsem dojatý,“ hledá jen stěží slova.

