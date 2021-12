Působení ve StarDance má vliv na Cinův vztah s životním partnerem: Jak to spolu zvládají?

Jan Cina promluvil o soukromí Super.cz

Hodnocení poroty jivu Jana Ciny (33) a Adriany Maškové bylo v osmém kole StarDance rozporuplné. Dvojice ale i tak postoupila. „Byl jsem upřímně rád, když byl jive za námi,“ řekl v rozhovoru pro Super.cz Jan Cina, který se ale naopak těšil na scénický tanec. „Bylo to velmi emoční. Tancovali jsem to s Adrianou, s company, byla tam kamarádka, která mě učila tancovat na základní umělecké škole.“

Během aktuální řady StarDance není o emocionální momenty nouze. Kromě vyřazování hraje velkou roli také koronavirová nákaza, která kosí jednoho tanečníka za druhým. „Děláme si z toho tábor. V momentě, kdy přijde test s negativním výsledkem, tak si to jdeme užít,“ říká Mašková.

Další dny budou pro pár těžké, neboť je budou trávit hlavně na tréninku. „Čekají nás dva těžké tance, quickstep a rumba, které jsou technicky velmi náročné. Trošku mě vyděsilo, když dnes Adriana řekla mému chlapci, že spolu budeme trávit veškerý volný čas. Rozumím tomu, každá minuta pro nás bude dobrá,“ řekl Cina a Mašková na to se smíchem v hlase reagovala: „Už to budou ale jen dva týdny.“

Během rozhovoru se Cina přiznal, že jeho působení v taneční soutěži se odráží na vztahu s životním partnerem Petrem Vančurou. „Zkušenost v jiné televizní soutěži na jiné televizi pro nás byla první zkouškou. To pro nás bylo náročné. Poučil jsem se z toho a snažím se čas věnovat partnerovi. Rodina, zázemí a přátelé jsou důležití. Náš vztah s taneční partnerkou je teď nejdůležitější,“ říká Jan Cina a jedním dechem dodává: „I Péťa to lépe chápe. Neříkám, že je to pro něj jednoduché, ale lépe s tím pracujeme.“ ■