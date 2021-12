Divím se, co se tam děje, je to smutné, říká někdejší favoritka StarDance k vypadnutí Babčákové a Mirae

Andrea Sestini Hlaváčková vstřebává vyřazení ze StarDance. Super.cz

„Musím se přiznat, že když jsem si pouštěla díl, ve kterém jsem nebyla, tak mi to bylo líto. Na druhou stranu vím, že za tím stojí obrovský kus práce, a dovedu si představit, co asi ostatní soutěžící prožívají. Dívám se na to tedy s velkým respektem a jsem ráda, že mám zpátky svůj život,“ řekla nám na pečení cukroví, které uspořádal švédský módní řetězec.

Z nákazy nemoci Covid-19, která skolila již několik soutěžících, moderátorku i členy hudební sekce, Andrea strach neměla.

„Nejbezpečněji jsem se cítila v době, kdy jsem působila ve StarDance. Chodila jsem jen na tréninky a na přenos. Malou jsem si vyzvedla ze školky nebo od paní na hlídání a šla rovnou domů. Byla jsem hodně separovaná. Teď naopak navštěvuji společenské akce a kontakt s lidmi mám větší. O to víc se divím, co se tam děje, a přijde mi smutné ukončit soutěž kvůli nemoci,“ uvedla v narážce na Miraie Navrátila nebo Simonu Babčákovou.

„Ať skončí, ale po boji," dodala Sestini Hlaváčková. ■