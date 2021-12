Ani italští příbuzní ji neodpoutali od českých tradic. Andrea Sestini Hlaváčková přesto oslaví Vánoce v cizině

Andrea Sestini Hlaváčková odolává italským vánočním vlivům. Super.cz

„Naše Vánoce jsou mezinárodní, ale hodně české. Manžel nemá zažité žádné tradice. Proto se u nás na štědrovečerní tabuli podává kapr, salát, a taky u nás dodržujeme zvyk naší prababičky, kdy se podávají domácí nudle. Manželovi české tradice vyhovují, protože je to hlavně o jídle, hodování a cukroví,“ usmívá se Andrea, kterou jsme zpovídali během pečení vánočního cukroví.

Italské vlivy se ale do skladby rodiny Sestini částečně dostávají. „Letos například cestujeme s italskou rodinou na Tenerife, takže tam už se české tradice nedodržují. Více se tam jí ryby, dárky se rozdávají až 25. prosince, bude to trošku jiné,“ říká Andrea, která vnímá větší kouzlo u českých Vánoc. „Italské tradice jsou na mě moc dospělé. Asi to bude tím, že je znám zprostředkovaně od Fabriho rodičů. Je to u nich hodně o jídle a 24. a 25. prosince se stále jen jí,“ říká.

Během adventu se to točí hlavně okolo dcerky Isabellky (1,5). „Letos si na tom začínám dávat více záležet. Ještě to ale není ono, zatím není schopná všechno úplně pochopit. Není možné jí vysvětlit, že se každý den otvírá jen jedno okýnko adventního kalendáře, nebo že se nesundávají ozdoby ze stromečku,“ usmívá se Andrea.

S dárky pro dceru to tenistka nepřehání a je v tomto ohledu spíš střídmá. „Musím přiznat, že ode mě ještě nedostala žádný dárek k prvním ani druhým narozeninám, ale ani k Vánocům. Vnímala jsem to, že ona doposud nevnímala od koho co je a stačí pár dárků, stejně je dostala. Letos poprvé jsem jí pořídila dva dárky a moc se těším, až je otevře, protože už vím, že teď to vnímá a bude z nich nadšená,“ dodává Andrea Sestini Hlaváčková. ■