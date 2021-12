Osmé kolo plné emocí: Tereza Černochová prozradila, co bylo jejím vrcholem ve StarDance

Tereza Černochová a Dominik Vodička Super.cz

„Intenzivně jsme trénovali, jako jedni z nejvíc. Chtěli jsme dokázat, že na to Terka má a že ty předsudky, které byly, jsou úplně zcestné. Jsem na Terku pyšný, že to vydržela, protože StarDance je hrozně náročné, nejen po psychické stránce, ale i po fyzické,“ svěřil Super.cz tanečník Dominik Vodička.

První tanec valčík odtančili na skladbu zesnulého muzikanta Karla Černocha. Zatančit si na píseň svého tatínka ale nebylo jedinou pomyslnou laťkou, které chtěla Tereza v soutěži dosáhnout.

„Tím vrcholem je, že jsme dali dvě zvedačky ve dvou číslech, to jsme předtím neměli, měli jsme hodně padaček a teď jsme měli dvakrát zvedačku, to byl pro mě ten vrchol, že jsem byla ve vzduchu, to jsem si vždycky přála zažít a bylo mi to splněno,“ usmívá se.

Taneční pár přiznává, že letošní ročník byl velmi náročný, především, kvůli covidu.

„Ostatní ročníky, co byly, byly úplně jiné. Vedle fyzické a psychické stránky je ještě covid a tyhle tři věci jsou úplně brutál, a tím spíš patří velké wow amatérům, že to zvládli,“ říká s poklonou své taneční partnerce Dominik.

„Ta doba je fakt blbá a je to špatný, furt musíte dělat show, neustále se testujeme, abychom byli negativní, a abychom nikoho neohrozili, a to přináší strašný stres, protože jakákoliv SMS, která vám v ten den přijde, tak jen čekáte, jestli tam bude to ,negativní',“ doplňuje ho zpěvačka. ■