V osmém kole StarDance taneční parket opustili zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička

Tereza Černochová a Dominik Vodička Michaela Feuereislová

Soutěžící během večera zatančili publiku hned dva tance. Tereza s Dominikem předvedli skvělé výkony, na postup to ale tentokrát nestačilo a taneční pár se musel se soutěží rozloučit. „Já jsem dnes cítila, že asi půjdeme. Už jsem si v hlavě něco říkala. Chtěla bych strašně moc poděkovat všemu, co vidíte a nevidíte. To jsou ti lidé, kteří se o nás starají, miluji vás a jsem ráda, že jsem vás poznala," řekla dojatá zpěvačka a poslala pozdravtaké domů.

„Chci poděkovat kapele a nejbližším lidem, kteří nás podporují celou dobu. Chci poděkovat těm dvěma holkám, které sedí u televize a brečí, to je moje máma a dcera Laura. Holky bez vás by se to nikdy nestalo. A ten největší dík patří tobě za tu trpělivost,“ řekla zpěvačka na konec směrem ke svému tanečníkovi. „Byla to nová zkušenost, jsem za ni rád. Ty jsi dokázala něco, o čem jsem ani nedoufal, strašně ti fandím a jsi mojí součástí. Doufám, že jsme divákům dokázali, že dokáže tančit každý a že na to Terka má,“ řekl závěrem Dominik Vodička.

Do semifinále StarDance postoupili Tomáš Verner (35) a Kristýna Coufalová, Jan Cina (33) s Adrianou Maškovou a Martina Viktorie Kopecká (35) a Marek Dědík. ■