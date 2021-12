Zuzana Bubílková promluvila o zdravotním stavu Jiřího Krampola: Je to složité, ale ustojí to

Zuzana Bubílková s Jiřím Krampolem Foto: archiv J. Krampola

Herec Jiří Krampol (83) leží v pražské Nemocnici Na Františku. Na nemocniční lůžko ho upoutal zápal plic, ke kterému se přidaly další komplikace. To, že hercův zdravotní stav není dobrý, potvrdila Super.cz Zuzana Bubílková (69).

„Jeho zdravotní stav je složitý,“ řekla nám známá moderátorka a potvrdila, že se k zápalu plic přidaly problémy se srdcem. „Vím, že se mu zvýšil krevní tlak. Dělají mu všechna možná vyšetření. Je to složité, ale prý to ustojí. Tak doufejme v to nejlepší,“ dodala Zuzana Bubílková.

Svého přítele a kolegu zatím nemohla v Nemocnici Na Františku osobně navštívit. Mnohem složitější je také telefonická komunikace, protože byl Jiří Krampol přemístěn na jednotku intenzivní péče. „Zatím jsem se na návštěvě nedomlouvali. Vzali mu telefon, tak si ani nevoláme, ale jsem v kontaktu s jeho okolím,“ dodala v našem rozhovoru Zuzana Bubílková. ■