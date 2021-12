Image playboye neztrácí ani na prahu šedesátky. Postelové scény Vaculíka potěší nejen fanynky Kamaráda do deště

Zamilovaný Lukáš Vaculík ve filmu Tady hlídáme my

V nové rodinné komedii Tady hlídáme my režiséra Juraje Šalmoviče ho čeká řada postelových scén s kolegyní Jitkou Ježkovou. Lukáš Vaculík si totiž zahraje lesního inženýra Ivana, který se zamiluje do vědkyně Julie právě v podání Jitky Ježkové.

Super.cz se podařilo získat záběry pořízené během natáčení někdy košilatých scén, které vás zaujmou, ale možná i pobaví. „Je to milé setkání. Ona se nemění. Vypadá to, jako by si zrovna sundala aktovku a šla do školy,“ komentuje setkání s kolegyní Jitkou Ježkovou.

„S Lukym se mi hraje krásně, je to skvělý parťák. Dělá srandu a to je důležitý,“ reaguje na adresu kolegy Jitka Ježková. Kromě zmíněných herců si v rodinné komedii zahrají Nela Boudová, Pavel Nový, Klára Jandová nebo Václav Vydra. ■