Světoznámý fotograf by v Americe skončil u krokodýlů. U nás si Robert Vano užívá s přítelem mladším o 50 let

Robert Vano žije od devadesátých let v Praze. Foto: archiv R. Vano

Do doby, než znovu udeřil covid, jezdil světoznámý fotograf po republice a v kulturácích besedoval s fanoušky. Zpočátku netušil, co si budou hodinku povídat, ale nakonec z toho klidně vylezly i tři.

Při setkáních promítali na plátna jeho fotografie, lidé se s ním potom fotili. „Je to super, v Americe vás v mém věku pošlou na Floridu k aligátorům,“ směje se Robert Vano (73) představě, jak by vypadal jeho život za velkou louží, kde léta žil a pracoval.

Jeho zdejší kariéru nastartovala pozice uměleckého ředitele módního časopisu Elle, v němž působil od roku 1994 až do 2003. „Mnozí mě mají spojeného s focením kluků, ale v Elle byly samé holky, modelky, já jim vybíral kadeřníky, hledal lokace pro focení, měl jsem k dispozici celý produkční tým,“ zavzpomínal pro Super.cz.

V té době dostal také nabídku zahrát si sám sebe v seriálu z módní branže. „Dokonalý svět byl absolutně super. Jako mladý jsem se hlásil na herectví na DAMU, takže jsem si natáčení užil. Navíc jsem díky tomu začal dostávat menší role a účastnil se různých televizních vystoupení.“

Poté světově uznávaný módní fotograf pět let pracoval jako kreativní ředitel v agentuře Czechoslovak Models, kde Milada Karasová založila pánskou divizi. Fotil modely, díky svým zahraničním zkušenostem pro ně vyhledával kontakty v Paříži, Miláně či v New Yorku.

A jak žije teď? „Zatím jsem zdravý, každý už ten covid překonal, já ho nechci, jde jen o to, kdy ho dostanu. Holt nebudu jezdit do Chorvatska, ale na Šumavu,“ řekl nám se smíchem Robert, který má za sebou třetí dávku vakcíny a je připravený na další.

Pochopitelně nás zajímalo, co láska? „Vždy mám nějakého přítele, bez lásky to nejde. Je o hodně mladší, skoro o padesát let, normální kluk, řemeslník, který dělá střechy. Možná mi jednou postaví barák. Co se starým chlapem? Jenom čumí na fotbal a pijí pivo,“ říká muž, který nikdy s nikým nežil.

„Potřebuji svůj život, klid, důležité je mít svůj prostor. Abych měl dobrou náladu, musím být sám, nemůžu jít večer flámovat. Nemám žádnou rodinu, vnoučata, ale ani majetek, takže jsem svobodný,“ vysvětluje s tím, že Vánoce bude trávit s rodinou Richarda, kamaráda z dětství. ■