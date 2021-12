Dřina ve StarDance není jen fyzická: Jan Cina promluvil o psychice a stresu, který mu dává zabrat

Jan Cina a Adriana Mašková Michaela Feuereislová

„Trénovat každý týden dva tance je velmi náročné a asi to bude ještě náročnější, pokud s Adrianou vydržíme. Od začátku je to pro mě náročné psychicky a teď už i fyzicky,“ svěřil se oblíbený herec, který v soutěži boduje.

„Těch faktorů je více – samotné vyřazování je složité pro psychiku. A je pro mě v tom stresu, kdy je málo času, těžké nepodlehnout hlavě, ale spolehnout se více na tělo. Tělo si totiž kroky nějak pamatuje, i když hlava vůbec neví, co se zrovna děje. To je pro mě úplně nový stav. Jsem zvyklý mít vše připravené a promyšlené,“ svěřil se Honza Cina, který se snaží dávat do tanců i své nápady.

Jinak tomu nebude ani během soboty, kdy dvojice předvedou mimo jiné moderní tanec. „Ke každému tanci se snažím přijít s nějakým příběhem. Mám to tak už od srpna, kdy jsme začali trénovat. Vzniká to tak, že se snažím přemýšlet o choreografiích, protože na to jsem zvyklý z divadla. Ke všemu si musím najít svou vlastní cestu a motivaci. A to aplikuji i ve StarDance,“ dodal Jan Cina. ■