Tereza Kerndlová vyvedla do společnosti manžela a prozradila, čemu vděčí za své sexy křivky

Tereza Kerndlová Super.cz

„Teď s věkem vím, že cvičit musím, tak jsem se dnes přišla podívat, jak to vypadá v posilovně. Jsem taková línější a jsem ráda, že to celkem pořád všechno drží pohromadě i při tom, že necvičím jednou nebo třikrát týdně. Musím to zlepšit,“ řekla nám na otevření pobočky nového fitness centra.

Posilování sice neholduje, ale na aktivní pohyb nezanevřela. „Snažím se hodně chodit, možná je to lepší než běh. Dát si třeba 10 kilometrů denně je úžasný,“ tvrdí. Sexy figuru ale nemá úplně zadarmo, dbá na svůj jídelníček. „Je to hrozně moc o jídle. Zkusila jsem leccos, ale zjistila jsem, že jakékoliv diety nemají cenu, nejlepší je jíst vyváženě a nepřejídat se.“

Tereza a její manžel René, který ji na akci doprovodil, se před pár týdny vrátili na nějakou dobu do Česka. Většinu roku žijí ve Španělsku, kde si postavili krásný dům, odkud se zpěvačka pravidelně chlubí krásnými fotkami z pláže, nejčastěji v bikinách. Díky tomu má na sociálních sítích spoustu obdivovatelů i nápadníků. Co na to říká manžel?

„Manžel to fotí, tím se to asi celé vysvětluje,“ rozesmála se. „Kdyby mu to vadilo, tak bych takové fotky nepřidávala a myslím si, že je to focené citlivě. Na plavkách není nic špatného,“ dodává s úsměvem. ■