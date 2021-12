Tohohle sexy hrnčíře si pletou s Patrickem Swayzem: Hlínu tvaruje zásadně svlečený do půli těla

Theo Hirschfield Foto: Super.cz/Profimedia/Collection Chrsitophel/Zoetrope Studios/AMLF

Dvacetiletý Theo Hirschfield ze San Diega je hvězdou Tik Toku. Speciálně jsou oblíbená videa, na nichž polonahý roztáčí hrnčířský kruh. Keramiku tvarovat umí, jen co je pravda, navíc se podle fanoušků podobá Patrickovi Swayzemu zamlada.

Fanoušci vyloženě žadonili, aby přetvořil Swayzeho ikonickou hrnčířskou scénu z filmu Duch s Demi Moore.

„Ke keramice jsem se dostal v posledním ročníku střední školy. Do manipulace s hlínou jsem se úplně zamiloval,“ nechal se slyšet svalovec.

Hrnčířský kruh si pořídil v roce 2018 a od té doby se v řemesle zdokonalil. Vyrábí vázy, misky, hrnky i další nádobí. Nakonec zainvestoval a na zahradě rodičů si postavil vlastní studio.

Theo chodí na vysokou, ale mezi studiem si najde čas i na svůj koníček. Že by ho keramika mohla živit, si uvědomil, když se rodiče na Facebooku podělili o synovy výtvory a byl o ně zájem.

„Když jsem prodal první vázu, cítil jsem se skvěle. Nemohl jsem uvěřit, že si to někdo koupil. Nakoplo mě to a začal jsem se točit při práci,“ vyprávěl v jednom ze svých videí.

A první video si vysloužilo rovnou 300 tisíc lajků. Přátelé mu pak poradili, ať si založí Tik Tok. Za první tři měsíce měl už 90 tisíc sledujících a miliony zhlédnutí. Dnes má skoro 1,5 milionu sledujících a jeho videa zhlédlo na 20 milionů.

Thea popularita jeho videí šokovala a nakonec mu byla i trochu na obtíž. Cítil se příliš pod tlakem a dopřál si dokonce několikaměsíční pauzu od sociálních sítí.

Fanynky a samozřejmě i fanoušci jeho videa hojně komentují. Někteří se s mladíkem snaží i flirtovat, což mu není úplně po chuti.

„Chápu, že se to nabízí, když se natáčím polonahý, ale někteří lidé to přehánějí. Obzvlášť ze začátku mi to bylo dost nepříjemné. Snažím se tomu nevěnovat příliš pozornosti a soustředím se spíš na svůj obsah,“ popsal.

Hirschfield se bohužel narodil hluchý, a tak je mu komunita na sociální síti oporou. Podpůrné komentáře od sledujících vítá.

„Vždycky jsem měl problém zapadnout, ale teď mi píší stovky lidí, jak je můj příběh inspiroval. Jsem rád, že jsem měl možnost se o něj podělit, a doufám, že budu vzorem pro jiné, co přišli o sluch,“ nechal se slyšet. ■