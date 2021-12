Neuvěřitelná podoba: Ruska vypadá jako Scarlett Johansson. Dívka kvůli tomu čelila výhrůžce smrtí

Ruska je výrazně podobná Scarlett Johansson. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ne, nedíváte se na Scarlett Johansson (37), na snímcích je skutečně jiná žena. Čtyřiadvacetiletá Jekatěrina z Ruska jako by hollywoodské star z oka vypadla, což s sebou nese zábavné, ale i děsivé momenty.

K těm úsměvným patří třeba to, že Jekatěrině lidé denně děkují za skvělý výkon v Marvelovce Black Widow s Johansson v hlavní roli. „Mí followeři se mě také stále dokola ptají, jestli jsem s ní někdy mluvila nebo jestli o mně Scarlett ví,“ popsala webu Mirror.

Že je slavné herečce výrazně podobná, si ruská tiktokerka uvědomila ve svých 12 letech díky spolužákům. „Opravdu mě to zaskočilo,“ svěřila.

Vizáž slavné herečky však Jekatěrině připravila i horké chvilky.

Když Johansson čelila kritice kvůli tzv. whitewashingu (obsazení bílých herců do rolí jiných etnických skupin) ve filmu Ghost in the Shell (předlohou hereččiny postavy byla Japonka), hejtům čelila právě i ruská influencerka.

Dostala několik nenávistných emailů, dokonce čelila výhrůžce smrtí. „Chci žít svůj vlastní život, ne život Scarlett,“ říká.

Podobě však jde sama naproti i tím, že se na TikToku stylizuje do hereččiných filmových postav. ■