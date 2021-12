Vojta Kotek bude moderovat další televizní show. O vítězství budou bojovat Muž roku i svalnaté krásky

Soutěžící musí ukázat nejen svou fyzickou zdatnost, ale i kreativitu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a FTV Prima

Šest mužů a šest žen různého věku i povolání se v každém dílu rozdělí do dvou týmů a dostanou jasné zadání. Jejich úkolem je během pár hodin zhotovit výrobek či nábytek, který u poroty zaboduje. Nakonec ale může vyhrát jen jeden.

V posledních letech se na televizních obrazovkách nejčastěji objevují kuchařské a seznamovací reality show, o nový koncept mají zájem stovky uchazečů. „Na castingovou výzvu k pořadu zareagovalo přes 700 lidí a rozhodnout se z tohoto obrovského množství pro finální dvanáctku nebylo vůbec snadné. S výběrem jsme ale nakonec nadmíru spokojeni,“ uvedla ředitelka obsahu Lenka Hornová.

Jedním ze soutěžících je i vítěz Muže roku 2008. Míra Jech se v minulosti snažil zabodovat svým vzhledem a statnou postavou, nyní své svaly zúročí v manuální činnosti. Živí se jako designér, strojař, autokarosář a majitel autopůjčovny.

„Začal jsem tvořit, abych svojí rodině a kamarádům ukázal, co všechno se dá vyrobit a udělat, a jsem rád a hrdý na to, že se zapojují do mých aktivit,“ říká. „Mám pocit, že čím jsem starší, tím jsem klidnější. Taky jsem schopen větší spolupráce. Bývával jsem soutěživější. Dneska už jsem kolektivní hráč. Dříve jsem se dokázal při práci v dílně vytočit až tak, že jsem byl sprostý,“ přiznal.

V galerii se můžete podívat na první čtyři soutěžící, mezi kterými nechybí ani krásné ženy. ■