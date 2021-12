Tohle je nejpodobnější dvojnice vévodkyně Kate: Kolik jí platí a co obnáší její práce?

Heidi Agan Profimedia.cz

Heidi byla svobodná maminka a pracovala jako servírka, než v roce 2012 podepsala smlouvu s modelingovou agenturou pro dvojníky slavných osobností. Od té doby cestuje po světě, naposledy to byla Austrálie, a platí jí balíky peněz za to, že se s lidmi fotí například v obchodních domech.

Ale nemylte se, k práci přistupuje velmi zodpovědně. Pečlivě studuje i řeč těla a módní trendy vévodkyně z Cambridge a se změnami musí udržet krok. Prozradila například, že Kate v poslední době nosí delší šaty než dříve, a tak musela i ona obměnit garderobu.

Ačkoliv je to práce zábavná, s Kate by Heidi rozhodně neměnila. „Pózuji s lidmi ráda, ale nechtěla bych to mít pořád. Nechtěla bych být vévodkyní,“ přiznala My London News.

A jako dvojnice se Agan vůbec nemá špatně. Její výplata za akci činí od 15 tisíc výš. Kromě živení rodiny pak peníze investuje hlavně do svého šatníku.

„Snažím se nakupovat kousky, které si myslím, že vynese opakovaně. Neutrální odstíny, které mohu kombinovat při různých příležitostech. Když vévodkyně oblékne něco z konfekce, skáču do auta a letím to najít,“ nechala se slyšet.

Mimo práci vypadá život Heidi zcela normálně. Neprahne po pozornosti při běžných každodenních činnostech, jak by se mohlo zdát.

„Myslím, že o dvojnících panují mylné představy, že se chtějí pořád předvádět, ale to vůbec není pravda. Je to práce jako každá jiná,“ dodala na závěr. ■