V 8. měsíci se konečně může pochlubit bříškem: Už vybrala Michaela Nosková pro miminko jméno?

Michaela Nosková Foto: archiv M. Noskové

Ještě do nedávna na ní nebyl požehnaný stav vidět. Michaela Nosková (38) už je v 8. měsíci těhotenství a bříško se jí také konečně začalo zakulacovat. „Právě jsme začali 8. měsíc. Je to už trošku náročnější, občas jsem ráda, že se v noci zvládnu otočit ze strany na stranu,“ svěřila se se smíchem nastávající maminka.

Zpěvačka je stále v pohybu a snaží se cvičit i během těhotenství, což ji udržuje ve formě. „Díky tomu, že se stále snažím pod partnerovým dohledem pohybovat, dá se to vcelku dobře zvládnout. Už jsem si říkala, kdy to bříško konečně vyleze,“ řekla Super.cz zpěvačka, která má před sebou ještě pracovní povinnosti.

„Mám před sebou ještě premiéru Sněhové královny, kde teda spíš stojím nebo chodím, a hlavně zpívám, takže se to dá. Ale po premiéře už mám opravdu jen volno. Adventní koncerty se bohužel zrušily, což mě dost mrzí, protože se mi paradoxně snad nikdy nezpívalo lépe než v těhotenství,“ popsala Michaela Nosková.

Se snoubencem Jindřichem se na příchod nového člena rodiny už připravují. Zda to bude holčička, nebo chlapeček, pro ně ale zřejmě bude překvapení. „S Jindřichem už dáváme dohromady všechno, co miminko potřebuje, a občas ještě debatujeme o jméně. Pravdou ale je, že jsme se shodli téměř okamžitě jak na variantě pro kluka, tak pro holku. Vzhledem k tomu, že někdy od konce 5. měsíce jsme to na ultrazvuku neviděli nebo nekontrolovali, tak se radši připravujeme na obě varianty,“ dodala zpěvačka, která už je maminkou jedenáctileté Elišky. ■