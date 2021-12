Houslový virtuos Pavel Šporcl už se chystá na třetí dávku vakcíny: Kvůli koncertování v Izraeli nelze jinak

Pavel Šporcl Super.cz

„Je to o dost horší než v normálních dobách. I když ten loňský ročník byl o dost horší. Máme povoleno hrát do tisíce lidí, ale stejně si všichni pořadatelé stěžují, že se lidé bojí kupovat vstupenky. Těch koncertů odpadlo hodně, zbylo mi jich asi pět v tom předvánočním čase, což je o mnoho méně než normálně, ale zaplať pánbůh za ně,“ řekl Super.cz hudebník, kterého jsme potkali v Betlémské kapli na Žižkově před jeho koncertem.

V letošním roce stihnul jedou vyrazit hrát za hranice, další koncert mimo republiku ho čeká začátkem nového roku. „Koncertování v zahraničí se přesunula všechna. Měl bych letět do Izraele na sedm koncertů v polovině ledna, což doufám, že dopadne. I když jsem se dozvěděl, že potřebují třetí dávku vakcíny, a i přes to tam budu 72 hodin v karanténě, takže určitě to nebude jednoduchý zájezd, ale doufám, že vše dobře dopadne a mutace nezmutuje ještě do další,“ svěřil se Pavel Šporcl, který s očkováním nemá problém.

„Izrael je vždy vepředu, co se týče očkování, a já jsem jeho zastáncem, takže určitě půjdu a nemám s tím žádný problém, zavedli to tam, ale každý týden a každých čtrnáct dní se to mění. Uvidíme, co bude za měsíc,“ dodal hudebník. ■