Po Kláře Vavruškové další úspěch! Tahle blondýnka zabodovala na světové soutěži krásy Miss Earth

Adéla Štroffeková Michaela Feuereislová

Miss Earth se kvůli covidové situaci už podruhé konala online formou. "Byla to škoda, protože světové soutěže jsou zajímavé a skvělé tím, že tam člověk získá spoustu zkušeností, je to velký zážitek, člověk pozná dívky z celého světa. Na druhou stranu pro mě to byla víceméně výhra. Nastoupila jsem na vysokou školu, kde netolerují žádnou absenci. Nemohla bych tam proto vůbec odletět. Takže pro mě to dopadlo, jak nejlépe mohlo," řekla Super.cz Adéla Štroffeková.

Adéla úspěch nečekala. A především to, že porotu nadchne její hra na klavír. "Vůbec jsem nepočítala s úspěchem. Měli jsme nízký rozpočet na natáčení videí, která se posílala. Moc jsem tomu nevěřila. Nakonec to dopadlo dobře. První vyhlašovali talentovou disciplínu, kterou jsem vyhrála. To bylo velké překvapení," usmívá se modelka.

"TOP 20 pro mě byl obrovský úspěch. Jsem moc spokojená a na to, v jaké situaci a v jakých podmínkách to probíhalo, si nemůžu na nic stěžovat. Děkuju všem z České Miss Essens, kteří mě podpořili a pomohli mi projít celou soutěží," dodala Adéla.

Na Miss Earth před dvěma lety zabodovala Klára Vavrušková (22). Stala se Miss Earth Water, tedy třetí nejkrásnější dívkou planety Země. ■