Stříbrný zpěvák ze SuperStar je zase single: Jeho láska s krásnou brunetkou nepřestála pandemii

Miro Šmajda Super.cz

Kdyby se prý nějaká slečna náhodou objevila, nemusela by to být zrovna modelka. Musela by mít ale ráda muže, kteří rádi cvičí a také nejedí maso. "Osobní stránku života teď nijak neřeším. Ale když tam jsou sympatie, tak to tam je," krčil rameny.

Se zpěvákem a nyní i fotografem jsme se setkali na křtu kalendáře, kde známé osobnosti pózovaly ve prospěch nadace Klíč k úsměvu, zaměřené na pomoc obětem domácího násilí. Tu založila Mirova kamarádka, modelka Iveta Maurerová. "Líbilo se mi to jako nápad a dohodli jsme se, že to nafotím," vysvětlil.

Vedle focení se nadále věnuje muzice, posledních pár měsíců, kdy měli dost koncertů jak s jeho vlastní kapelou Terapie, tak s Walda Gangem, kde zpívá, si pochvaloval. "Na to, jak to bylo omezené, vyšla sezóna dobře. S Terapií budu před Vánoci vydávat i novou desku," uzavřel. ■