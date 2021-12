Vojta Kotek jako tvář kalendáře: Bál jsem se, že ze mne udělají ženu!

Vojta Kotek Foto: Petr Kurečka

„Už se ze mě ženu pokoušeli udělat, ale je to velký problém kvůli mému obočí, které nevypadá žensky, takže to úplně nefunguje,“ smál se. Proměny bez proměn přijal rád. "Proměna proběhla v posledním roce v nás. Ve společnosti. Žili jsme život jinak, než jsme byli zvyklí. A nejenom herci, lidi kolem kumštu, ale i napříč profesemi, se nucenou odstávkou vrátili trošku k sobě a možná se jim proměnily i nějaké hodnoty vevnitř. O to větší smysl mi dávalo do toho jít," myslí si herec.

„Chantal Poullain mě už dlouho lákala, abych byl součástí jejího kalendáře, a já jsem se nebránil, jen to vyšlo až letos. Kromě toho, že se zajímám o to, v jakém odvětví je pomoc aktuálně nejvíc potřeba, koukám taky na to, kdo za kterou charitou stojí. Chantal znám od narození, kdy táta dělal akce s Bolkem v Olšanech a s Vladimírem jsme se tam odmala potkávali,“ vysvětluje Vojta naprostou důvěru v projekt známé herečky.

Stejně tak herec věří, že smysl bude mít i křest kalendáře „Proměny bez proměn 2022“, a že se na něm třeba zrovna se Chantal Poullain (65) a Vladimírem Polívkou (32) 7. prosince v Galerii Lapidárium uvidí. Spojen bude s vernisáží a prodejem velkoformátových a originálních obrazů z kalendáře, na kterých jsou zachyceni také Iva Janžurová, Anna Geislerová, Bára Hrzánová, Ondřej Vetchý nebo Marta Kubišová. Unikátem je také dosud nezveřejněná fotografie Karla Gotta. ■