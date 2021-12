Lucie Vondráčková otevřeně promluvila o minulých vztazích: Jak vychází se svými ex?

Lucie Vondráčková Super.cz

Zpěvačka Lucie Vondráčková (41) se stala jednou z tváří projektu nadace Klíč k úsměvu, která pomáhá týraným ženám. Nafotila jeden ze snímků do kalendáře, jehož výtěžek bude určen na jejich podporu. Sama zpěvačka se naštěstí nikdy osobně s takovou situací ve svém životě nepotkala. A na své expartnery vzpomíná jen v dobrém.

"Když vidím tyhle drsné vztahy, které ty ženy prožívají, protože se to stává hlavně jim, musím říct, že já jsem měla samé prima partnery. Myslím, že jsem si vybírala velice obezřetně a nelituju žádného hezkého vztahu, který jsem měla," řekla Super.cz herečka.

S otcem svých dvou synů Tomášem Plekancem (39) se rozvedli, jejím aktuálně prezentovaným přítelem je moderátor Petr Vojnar a ke zpěvaččiným známějším partnerům patřil fotbalista Tomáš Ujfaluši, krasobruslař Tomáš Verner a její první láskou byl kolega Michal Dlouhý.

"Třeba zrovna s Michalem se vidíme moc rádi. I po rozchodu jsme spolu hráli v Shakespearovských slavnostech, on Othella a já Desdemonu. Sice mě vždycky uškrtil, ale na děkovačku už jsme šli zase spolu," smála se. "Myslím, že jsem měla v životě štěstí na fajn lidi, ale je pravda, že jsem vybírala velmi opatrně. Než se zamiluju, tak mi to trvá. Navždy a provždy a neskonale je to jen s mými syny," míní.

"Musím říct, že pocity a emoce nejradši dávám do muziky a herectví. Tam to umím víc než v tom normálním životě. Teď jsem zrovna dokončila desku, která vychází 13. prosince a jmenuje se Láskověty. Každá z těch písniček je o nějaké formě lásky, kterou v muzice umím pojmenovávat lépe než ve svém životě," dodala Lucie, která je na nové desce také autorkou nebo spoluautorkou některých textů. ■